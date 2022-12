Egyre nagyobb a botrány egyetlen ukrán páncélos körül – Ezt meg miért kellett?

A szeptemberi ukrán ellentámadás kezdete óta széles körben használnak az ukrán páncélozott alakulatok a páncéltestre festett fehér keresztet azonosítójelként – ennek az oka az, hogy szovjet járműveiket könnyű összetéveszteni az orosz járművekkel, a fehér kereszt azonban egyértelműen azonosítja a páncélosokat, mint a Kijev-lojalista erők eszköze. Az oroszok már ekkor is azzal vádolták az ukránokat, hogy a második világháborús német harcjármű-azonosítójel inspirálta őket, egyértelmű összefüggés ezzel kapcsolatosan abszolút nem állapítható meg, hiszen a fehér kereszt ukrán történelmi és vallási jelkép is lehet.

A napokban azonban több fotó és videó is felkerült egy Oroszországtól zsákmányolt, Ukrajna által használt BMP-3-as gyalogsági harcjárműről, amelyre tagadhatatlanul és összetéveszthetetlenül Balkenkreuz jelképeket festettek az IFV kezelői azonosítóként. Ezt a jelképet, ebben a formában korábban csak a náci Németország hadereje, a Wehrmacht használta 1940 és 1945 között katonai járművein azonosítójelként.

A jelkép eddig finoman szólva sem talált pozitív fogadtatásra, még az Ukrajnát támogató közösségi oldalak részéről sem.

Mindenféle fenntartások nélkül támogatom Ukrajnát, de ez nem éppen szerencsés, teljesen mindegy, hogy nézed”

– írja egy kommentelő egy Ukrajnát támogató grúz felhasználó profilja alá, aki a BMP-3-asról készült videót osztotta meg.

Nem a zászló a lényeg, hanem a cselekedeteik. Ettől függetlenül egyetértek, hogy ez a nemzetközi közösség előtt nem néz ki jól”

– tette hozzá egy másik.

„Furcsa. El akarják veszteni a háborút?” – írja egy német kommentelő.

Többen is azzal védik az ukrán páncélos személyzetét, hogy a Bundeswehr is a mai napig hasonló jelképet használ harcjárművein. Ez nem teljesen igaz: a Bundeswehr a vaskereszt második világháború előtti variációját használja, a BMP-3-ason pedig egy második világháborús Balkenkreuz van.

Elvétve amúgy eddig is lehetett ukrán gyalogsági alakulatokon szélsőséges jelképeket látni, de a páncélosoknál nem igazán volt ez jellemző. Az SS-halálfej (Totenkopf) például ímmel-ámmal felbukkan ukrán irreguláris alakulatok és érdekes módon amúgy orosz Wagner-zsoldosok és donyeci milíciák felszerelésén is felvarró formájában.

Az alábbi videón például Denisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője egy SS-halálfejjel dekorált milíciát tüntet ki:

Putin claims de-nazification, which is BS of course. Heres video of Kremlins puppet leader in Donetsk Denis Pushilin awarding a fighter wearing a version of Totenkopf, symbol used by Hitlers SS, and the Valknot, Norse symbol appropriated by neo-Nazis. pic.twitter.com/MYpvUnJCJp