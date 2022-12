Eldőlt: Putyin elhagyja Oroszországot

A Kreml hivatalos honlapján olvasható közlemény szerint december 19-én Vlagyimir Putyin munkalátogatásra érkezik Aljakszandr Lukasenka meghívására.

A tájékoztató szerint a két ország vezetői megvitatja az orosz-belorusz stratégiai partnerség és szövetség továbbfejlesztésének lehetőségeit. Ezeken kívül kiemelten foglalkoznak majd a nemzetközi és regionális aktualitásokkal.

Fehéroroszország korábban kijelentette, nem lép be az Ukrajnában zajló háborúba Oroszország oldalán. Nyugati elemzők szerint Fehéroroszország kis hadseregének nincs is elég katonai ereje és harci tapasztalata ahhoz, hogy döntően befolyásolni tudná a harcok kimenetelét. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy annak kockázata, hogy Fehéroroszország északról beavatkozhat a harcokba, képes megosztani Ukrajna figyelmét abban, hogy kizárólag az ország déli és keleti részén jelen lévő orosz erők elleni harcra összpontosítson.

Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy Lukasenka fehérorosz elnök, Putyin leghűségesebb szövetsége elrendelte csapatai harckészültségének szúrópróbaszerű ellenőrzését. A most kedden bejelentett gyakorlat részeként a csapatoknak gyorsan kell majd „kijelölt területekre” vonulniuk, felszereléseket használniuk és hídátkelőket létesíteniük a Neman és a Berezina folyók felett Fehéroroszország nyugati és keleti részén.

