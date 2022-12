Újabb brutális rakétatámadást intéznek az oroszok Ukrajna ellen

Ismét több tucat rakétával támadják az oroszok Ukrajnát, elsősorban az ország energetikai infrastruktúráját.

Vitalij Kim, a déli Mikolajiv megye kormányzója elmondta, 60 orosz rakéta közeledtét észlelték.

Ukrajna nagy részén légiriadót rendeltek el, az embereket az óvóhelyekre parancsolták.

Air raid alert over most of Ukrainian territory.There is information about multiple Russian rocket launches.Ukrainians are advised to stay in shelters. pic.twitter.com/ux1krZKNVi — Anton (Gerashchenko) December 16, 2022

A The Guardian helyi tisztviselők alapján arról számolt be, hogy

Harkiv és Odessza városának kritikus infrastruktúráját is támadás érte.

Az Oblenergo ukrán energiaszolgáltató szerint Ukrajna második legnépesebb városa, Harkiv teljesen áram nélkül maradt.

A Reuters szemtanúi

Kijevben is robbanásokat hallottak.

A robbanások tényét Vitalij Klicsko polgármester is megerősítette, aki elmondta, a fővárosnak azt a kerületét támadták az oroszok, ahol egy nagy erőmű található. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hőerőműt is támadás érte-e.

Az északi Szumi megye kormányzója azt jelentette, áramkimaradások voltak az egész régióban a rakétacsapások miatt.

A Dnyepertől keletre fekvő Poltava megye áram nélkül maradt, miután támadás érte az energetikai infrastruktúrát.

Krivij Rih városában egy lakóházat ért rakétatalálat, a romok alatt áldozatok lehetnek - írta a Telegramon Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki adminisztráció helyettes vezetője.

fired more than 60 missiles at .Latest footage from . #Russia — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2022

Kyiv Metro at 9 a.m. as russians rain missiles all over Ukraine again. pic.twitter.com/gcqUPPrydN — InUkraine (@InUAOfficial) December 16, 2022

Címlapkép: Getty Images