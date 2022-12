Zsákutcába jutott Putyin? – Parancsnokait kérdezte, hogyan folytassa

A Kreml által közzétett videófelvételen Putyin – Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök társaságában – egy kör alakú asztalnál ül mintegy tucatnyi katonai vezetővel.

Putyin ezután a közös munkacsoport főhadiszállásán egy másik tárgyalóasztal élén ült, ahol több katonai parancsnoktól kért javaslatokat.

Meghallgatjuk a parancsnokokat minden műveleti irányból, és szeretném hallani javaslataikat az azonnali és középtávú intézkedéseinkkel kapcsolatban

– mondta az orosz elnök.

A megbeszéléseken Szergej Szurovikin, alias „Armageddon tábornok”, az ukrajnai „különleges katonai művelet” főparancsnoka is részt vett.

