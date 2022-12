Váratlan csapdába sétált bele Kína Afrikában

A Chatham House kutatói szerint az Afrikának nyújtott hatalmas kínai hitelek olyan dilemmát okoztak, amelyben Kína nehezen fogja tudni visszakapni a pénzét, úgy, hogy közben a fejlődő országok barátjaként kialakított képét is meg tudja őrizni.

A londoni székhelyű agytröszt új jelentése szerint Afrika külső adóssága 2000 és 2020 között ötszörösére, 696 milliárd dollárra nőtt, és ennek 12%-át kínai hitelezők adták.

A világjárvány és Oroszország ukrajnai inváziójának gazdasági következményei aláásták számos afrikai ország képességét arra, hogy szuverén adósságait kiszolgálja.

A kontinens a törlesztési válság felé tart, 54 országból 22-t fenyeget az úgynevezett adósságválság veszélye a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap kritériumai szerint.

A legnagyobb afrikai adósok Kínával szemben:

Angola - 42,6 milliárd dollár

Etiópia - 13,7 milliárd dollár

Zambia - 9,8 milliárd dollár

Kenya - 9,2 milliárd dollár

Kínát kritika éri a fejlődő országok adósságterheinek csökkentésére irányuló globális erőfeszítésekben való érzékelhető szerepvállalásának hiánya miatt; Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter többször is kijelentette, hogy Peking vált az előrelépés legnagyobb akadályává.

A Chatham House szerint a kínai intézmények, mivel aggódnak amiatt, hogy sok ország képtelen visszafizetni hiteleit, az elmúlt években csökkentették az Afrikának nyújtott hitelek összegét.

Az afrikai kormányoknak nyújtott új kínai hitelek a 2016-os 28,4 milliárd dolláros csúcsról 2019-ben 8,2 milliárd dollárra, 2020-ban pedig mindössze 1,9 milliárd dollárra csökkentek a koronavírus-járvány idején - közölték a kutatók.

Kína afrikai adóssághoz való hozzáállása dinamikus változásról árulkodik, az afrikai infrastruktúrához kapcsolódó kínai hitelezés mintái az erőforrás-alapú pazarlásból a kiszámíthatóbb üzleti vagy geostratégiai döntéshozatal felé mozdulnak el

- állapították meg a Chatham House kutatói a "The response to debt distress in Africa and the role of China" című jelentésben.

Címlapkép: Getty Images