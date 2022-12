Kimondták: Donald Trump ellen is vádat kellene emelni a Capitolium ostroma miatt

Egy képviselőházi bizottság javasolta, hogy indítsanak eljárást Donald Trump ellen az amerikai Capitolium elleni január 6-i támadásban játszott szerepe miatt, ami az első ilyen jellegű vádemelés volt amerikai elnök ellen – számol be a hírről a Bloomberg

A Felügyeleti és Reformbizottság hétfőn egyhangúlag megszavazta, hogy Trumpot több bűncselekmény, köztük lázadás miatt vádemelésre utalják, ami Jamie Raskin képviselő szerint elítélése esetén kizárná a volt elnököt a hivatalából.

A lap kiemeli, hogy a bizottság beadványa ugyanakkor nem kötelezi az igazságügyi minisztériumot arra, hogy vádat emeljen Trump ellen, és valójában formális jogi hatása sincs. De erőteljes állásfoglalás a szövetségi és állami ügyészek, valamint a szélesebb nyilvánosság számára.

Trump körül most több téren is szorul a hurok: a képviselőház egy másik bizottsága a tervek szerint kedden ül össze, hogy fontolóra vegye Trump adóbevallásainak nyilvánosságra hozatalát. Az elmúlt hetekben Trump cégét adócsalásért ítélték el, a közvélemény-kutatások szerint támogatottsága a félidős választásokon elért kiábrándító republikánus eredmények után vissza is esett.

Egy esetleges későbbi, lázadás vádjában való elítélés megnehezítené Trump újraválasztási törekvéseit. Az alkotmány 14. módosítása értelmében bárki, aki korábban esküt tett az alkotmány támogatására - amit az elnököknek és a kongresszus tagjainak meg kell tenniük -, el van tiltva szövetségi hivatalától, ha ilyesféle lázításokban részt vesz. A lap szerint ugyanakkor nem világos pontosan, hogyan működne az alkotmány ezen szakasza a gyakorlatban, különösen egy országos elnökválasztási versenyben.

A cikk megjegyzi, hogy egyetlen hivatalban lévő vagy volt elnököt sem állítottak még bíróság elé bűncselekmény miatt, bár Ulysses Grantet letartóztatták és 20 dolláros pénzbírságra ítélték, amikor elnök volt, mert lovas kocsival száguldozott egy washingtoni utcán. Gerald Ford elnök a Watergate-botrányt követően kegyelemmel előzte meg a Richard Nixon elleni vádakat.

Elnöki ciklusa végén Bill Clinton beleegyezett abba, hogy öt évre felfüggesztik arkansasi ügyvédi engedélyét és 25 000 dolláros pénzbírságot szabnak ki rá, miután megegyezett Robert Ray független jogásszal, hogy nem emel ellene büntetőjogi vádat, amiért eskü alatt hazudott a Monica Lewinskyvel folytatott viszonyáról.

Címlapkép: Getty Images