Megdöbbentő felvételek: újabb orosz olajmező égett pokoli lángokkal

A helyi tisztviselők Telegramm üzenetküldő alkalmazáson közzétett jelentései szerint a helyszínre kiérkező tűzoltók fokozatosan ellenőrzésük alá vonták a tüzet, a későbbiekben pedig eloltották a további kisebb fellángolásokat. Elmondásuk szerint öt ember megsérült a robbanásban.

A régió kormányzója elismerte, hogy a tűz megfékezése érdekében mintegy 150 tűzoltót vetettek be.

A felcsapó lángok legnagyobb kiterjedése egyes becslések szerint elérhette a 10 700 négyzetmétert.

Right nowIn the region,Russia, an installation is on fire at the Markovskoye oil and gas condensate field. The area of the fire is 1,000 square meters - media #Irkutsk