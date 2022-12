Videóra vették, mi marad egy orosz T-72-es harckocsiból egy találat után

A háború harctéri eseményeivel foglalkozó ukrán Twitter fiók által közzétett felvételen állítólag egy orosz T-72-es harckocsi maradványait mutatják be. A felvétel tanúsága szerint a páncélos apró darabjaira hullott szét az ukrán csapást követően.

A T-72 harckocsit 1971-ben tervezték a Szovjetunióban, 2005-ig volt gyártásban. Több mint 25 ezer darab készült belőle. Oroszországon kívül ma is számos ország szolgálatban tartja késői, modernizált változatait, többek között az orosz-ukrán háborúban is mindkét oldalon széles körben bevetik a páncélos különböző típusváltozatait.

Az egyébként rendkívül gyúlékony harckocsitípus legutóbbi videón dokumentált megsemmisülésére Novoszelivszke közelében került sor, ahol egy ukrán harckocsi egyetlen lövéssel megsemmisített egy orosz T-72B harckocsit.

: Rare footage of tank-on-tank combat from Novoselivske, Oblast: A Ukrainian T-64BV of the 92nd Mechanized Brigade destroyed a Russian T-72B-series tank with a single shot. #Ukraine