Bemondta a vezérkari főnök, mi az orosz csapatok következő célja

Geraszimov a katonai attaséknak küldött év végi üzenetében azt írta:

A frontvonalon stabilizálódott a helyzet, az orosz csapatok fő erőfeszítései a Donyecki Népköztársaság területének felszabadítására összpontosulnak.

Az orosz hadvezetés először áprilisban jelentette ki, hogy a „különleges katonai művelet” célja a Donbasz, azaz Luhanszk és Donyeck megye teljes megszállása. Előbbi már szinte teljesen orosz ellenőrzés alatt áll, utóbbinak azonban csak 60 százalékát birtokolják, és azt is úgy, hogy mintegy 40 százaléka már az invázió kitörése előtt az oroszbarát szakadárok kezében volt.

A Donyeck megyei, békeidőben 70 ezres város, Bahmut bevételével már augusztus eleje óta kísérleteznek az oroszok, mindeddig eredménytelenül.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) tárképén jól látszik a mostani frontvonal:

2/ Russian forces continued offensive operations around and in the Avdiivka-Donetsk City area on December 21. Russian forces also conducted a limited ground assault in western Donetsk Oblast. #Bakhmut