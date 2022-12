Bemondta Putyin, mi vár a szupermodern Patriot rakétákra Ukrajnában

Az Amerikai Egyesült Államok szerdán jelentette be, Patriot légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának. Vlagyimir Putyin orosz elnök is reagált a hírre, és kijelentette, a Patriot rendszerek meg sem közelítik az orosz rendszerek minőségét, és mindet meg fogják semmisíteni – írta meg a The Kyiv Independent.