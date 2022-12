Váratlan helyen bukkant fel az ukrán zászló, ez biztos kivágja a biztosítékot Putyinnál 

A Krím-félsziget a Szovjetunió felbomlását követően Ukrajnához került, egészen 2014-ig. Viktor Janukovics oroszbarát ukrán elnök bukását követően megkezdődött a Krím-félsziget oroszok általi megszállása, amely március 21-én le is zárult a terület annexiójával.

A novemberi herszoni sikert követően egyre több nyilatkozat érkezett az ukrán elnöki hivatal és a védelmi minisztérium közeléből is. A tisztviselői nyilatkozatokban rendre felbukkan Ukrajna háborús céljai között a Krím visszafoglalása is.

Most a Krím-félsziget nyugati részén található Mizhvodne falu egyik tornyára helyezték el ismeretlenek az ukrán zászlót, célzásként az orosz megszállóknak.

It is reported that in the village of Mizhvodne in the annexed , unknown people hung a flag on a tower. #Crimea