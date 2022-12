Videó: telepakolták légvédelmi egységekkel, mégis újra felcsaptak a lángok Moszkvában

Tűz ütött ki Moszkvában, a keleti közigazgatási körzet területén. A médiaértesülések szerint a helyszínen garázsok voltak, ahol katonai járműveket tároltak. A tűz legnagyobb kiterjedése elérte a 200 négyzetmétert.

A military unit is on fire in Moscow.Previously, the fire broke out in garage boxes located in a part in the Eastern Administrative District, write RosSmi. The fire area is about 200 sq.m.Burn-burn clear! pic.twitter.com/5fGTQV1XgK