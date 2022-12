71 kínai vadászgép indult meg Tajvan felé

A tajvani nemzetvédelmi minisztérium hétfőn azt közölte, hogy

Kína 71 repülőgépe hatolt be Tajvan légvédelmi azonosítási zónájába,

ami a legtöbb azóta, hogy Tajpej 2020 szeptemberében elkezdte közzétenni a napi adatokat az esetekről.

A minisztérium szerint Kína hét hadihajóját is észlelték Tajvan közelében.

A korábbi legnagyobb behatolás Tajvan légvédelmi zónájába augusztusban volt, akkor 24 óra alatt 66 kínai repülőgépet számoltak össze.

A hírek szerint repülőgépek közül 47 átlépte a Tajvani-szoros középvonalát, amely elválasztja az önigazgatású szigetet Kínától.

