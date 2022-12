Nem várt helyről jöhet az ukrajnai háború megoldása? Moditól kér segítséget Zelenszkij

Megkérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Narendra Modi indiai miniszterelnököt arra, hogy segítsen neki egy ukrajnai háborút lezáró „béketervezet implementációjában” – írja a CNN.

„Ismertettem a béketervezetet és számítok India segítségére az implementációban” – fogalmazott Zelenszkij, miután az indiai miniszterelnökkel egyeztetett telefonon. Hozzátette: köszöni Indiának a humanitárius támogatást és az ENSZ előtti kiállást Ukrajna ügye mellett.

Modi az egyeztetés után a háború beszüntetésére szólította fel Oroszországot és Ukrajnát és „a diaológus és diplomácia folytatását” kérte. India amúgy semleges állásfoglalást vesz fel a háborúval kapcsolatosan és a nyugati szankciós szándék ellenére Oroszország legnagyobb olajvásárlói jelenleg.

Zelenszkij korábban ismertette 10 pontos béketervezetét, vélhetően ezt ismertette Modi előtt is. Oroszország egyértelműen visszautasította Zelenszkij tervezetét. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy India később valamilyen mediátor szerepet tölt majd be a konfliktus rendezésében, eddig elsősorban Törökország töltötte be ezt a szerepet.