Olyan orosz fegyver került a frontvonalra, amely azt jelezheti, hogy már tényleg nagy a baj

Nemrég egy szinte egyértelműen iraki álcamintára festett Pancír-Sz1-est fotóztak az ukrajnai fronton.

A Pancír-Sz1 egy aránylag modern orosz légvédelmi rendszer: 50 indítójárművet rendelt Bagdad Moszkvától, még a 2010-es évek elején. Eddig 24 rendszer leszállítása történt meg a megrendelt 50 darabból.

Footage of a Russian Pantsir-S1 appeared. But take a good look at the camouflage. Judging by the colors, this is the export version intended to be sent to Iraq. They are most likely withholding export versions because of a shortage of weapons in Ukraine. pic.twitter.com/oKhSnbgwb1