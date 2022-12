Videó: úgy hullanak az orosz páncélozott járművek, mint a legyek

A közösségi médiába felkerülő felvételek tanúsága szerint komoly veszteségeket szenvednek az oroszok a Donyec-i medencében zajló harcokban, köszönhetően az ukrán drónok felderítési és csapásmérő képességeinek. Egyes felvételek szerint a frontvonal jelenleg egyre inkább egy páncélos-temetőre hasonlít.

A nemrégiben feltöltött videón az ukrán „Omega” egység látható, ahogy különböző fegyverek és kereskedelmi drónok segítségével intéznek támadást az orosz páncélozott járművek ellen, többségében BMP csapatszállítókkal szemben.

A videó első percében látható, ahogy az egység az ukrán fejlesztésű Stuhna-P és az amerikaiak által adott Javelin irányított páncéltörő rakéta-rendszereket felhasználva egymás után mér csapásokat az orosz csapatszállító járművekre. Mindkét fegyverzet használható álló és mozgó célpontokkal szemben is. Az egyik, korábban találatot kapó orosz BMP mellett már két, korábban kilőtt csapatszállító jármű is látható.

A videó második fele pedig bemutatja, hogy az egység nem csak a hagyományos páncéltörőket, hanem főként kereskedelmi forgalomba is kapható (valószínűleg kínai DJI), FPV-drónokat is használ. Az FPV (First Person View) drónok különlegessége, hogy a kamera élő adást közvetít, miközben a drón repül, így az ukrán drónkezelők a becsapódás pillanatáig tudják követni az általuk irányított fegyvereket. A közösségi médiába feltöltött felvétel mellé fűzött kommentár szerint a drónokra HEAT-lőszereket szereltek, amelyek kifejezetten hatékonyak páncélozott járművekkel szemben.

