Felbukkant ukrán szolgálatban az oroszok egyik legritkább, legfejlettebb harckocsija

A T-80UK a T-80-as család egyik legritkább variánsa, ez egy parancsnoki változat fejlett optikai, tűzvezető és kommunikációs rendszerekkel. Eddig két ilyen tankot lehetett látni Ukrajnában (eleinte orosz szolgálatban), az egyiket kilőtték az ukránok, a másikat zsákmányul ejtették, még 2022. márciusában.

A zsákmánnyá vált T-80UK-t az ukrán 93-as számú páncélosdandár állította szolgálatba, úgy néz ki, a jármű kilenc hónappal azután is, hogy "gazdát cserélt," teszi a dolgát.

