Szörnyű videó: kegyetlen fegyverekkel támadják a hónapók óta kitartó ukrán várost

A Donyec-medencében található, egykor 15 ezer fős lakosságú Vulehdár városát november vége óta támadják nagy erőkkel az orosz egységek. Az ott harcoló csendes-óceáni flotta 40. haditengerészeti gyalogosdandárja által korábban feltöltött felvételeken látszik, hogy éjt nappallá téve intéznek támadást az eddig bevehetetlennek bizonyuló várossal szemben.

Az egykori lakosság jelentős részét kitelepítették a városból, az utolsó túlélőket a múlt héten evakuálták az ukrán csapatok. A mindennapos bombázások ellenére a várost az orosz erők eddig nem tudták megközelíteni, viszont helyette szinte teljesen megsemmisítették.

This is the frontline city of Vuhledar in the Donetsk Oblast of Ukraine. Pillars of smoke can be seen rising over the residential area presumably after MLRS shelling that occurred shortly before the photo was taken. pic.twitter.com/6VbvkffYRj