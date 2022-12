Videó: itt van a világ legszerencsésebb tankja, egyszerűen meghökkentő, hogy ezt túlélték

Az orosz Lancet-drónok jelentős károkat okoznak az ukrán haditechnikában: elsősorban páncélozott járműveket, tüzérségi eszközöket, légvédelmi rendszereket támadnak velük az oroszok.

Egy ukrán T-72-es kezelői alighanem a világ legszerencsésebb harckocsizóinak mondhatják magukat, miután egy (talán két) darab – vélhetően páncéltörő robbanófejjel felszerelt – Lancet-drón célba vette őket, de nem robbant fel. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a drón vagy drónok fennakadtak a harckocsi körüli fák ágain, majd lezuhant vagy lezuhantak a tank álcahálójára.

Az ukrán harckocsizók egy felvételt is feltettek a szerencsés túlélésről.

: A rare look at a failed Russian attack on an T-72 tank by two Lancet loitering munitions- both drones apparently caught on the trees, failing to detonate.It is worth mentioning that though the tank was covered by a camo net it was still found by the drone operator. #Ukraine