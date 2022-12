Meddig tolerálja a korrupciót egy társadalom? – Elnököt választana a közel-keleti ország, ha hagynák

Libanon az utóbbi időszakban a korrupció, a nepotizmus és a gazdasági összeomlás közepette kitartóan a nemzetközi hatalmak ütközőzónájaként szolgál a Közel-Keleten. Eddig is jellemző volt a turbulencia az ország politikai helyzetére, több elnököt és miniszterelnököt is megöltek, sokáig nem sikerült betölteni az elnöki pozíciókat, és a választások kiírása is többször késett, így az ügyvivő kormányok sem voltak ritkák. Idén azonban az elmúlt 150 év legnagyobb gazdasági összeomlása közepette sikerült lebonyolítani egy parlamenti választást, kormányt viszont már nem tudtak alakítani, és október 31 óta elnöke sincsen az országnak, ami még libanoni léptékkel mérve is egyedi helyzet.

Libanon a Közel-Kelet legjelentősebb keresztény közösségeivel rendelkező országaként, a közel-keleti vallási sokszínűség és tolerancia szimbóluma volt sokáig. Mostanában azonban a gazdasági összeomlás, és a korrupt politikai elitek jutnak az emberek eszébe az országról.

Az 1975 és 1990 közötti polgárháború borzalmain túl, az elmúlt évtizedekben is voltak jelentős kihívások a libanoni politikai elit számára; többször előfordult, hogy nem sikerült elnököt, vagy miniszterelnököt választania az országnak, és évekbe telt mire egy ilyen konfliktus feloldódott. 2022 végére azonban az országnak sikerült abba, a még libanoni léptékkel is kiemelkedő helyzetbe kormányoznia magát, hogy sem törvényesen kinevezett kormánya, sem pedig megválasztott elnöke nincsen.

A taifi keretek

Michel Aoun elnöki mandátuma 2022 október 31-én járt le. Az azt megelőző hetektől kezdve egészen mostanáig tízszer ült össze a libanoni parlament, hogy titkos szavazáson új elnököt válasszon, azonban egyszer sem járt sikerrel. Ez azonban messze nem a véletlen műve, és nem is egy egyszeri helyzet.

A libanoni polgárháborút lezáró taifi megállapodás egy olyan szektariánus rendszert hozott létre, amelyben lényegében kódolva voltak a mostani, és ehhez hasonló problémák. A rendszer lényege, hogy az országban csak egyéni országgyűlési képviselő helyek vannak, amelyek megyénként meghatározott számban, meghatározott vallási felekezethez kötődnek, így a parlement összetétele vallási alapon lényegében állandó és megváltoztathatatlan.

A bejrúti 1-es körzetben például csak maronita keresztény jelölt indulhat, és csak az adott választókörzetben regisztrált maronita keresztények szavazhatnak rá. Ennek következtében igazi küzdelem a felekezeteken belül lehetséges, akik ugyanazokért a helyekért versenyeznek A három legerősebb felekezeti csoport az országban a maronita keresztények, akik a taifi megállapodás keretében a mindenkori elnököt adják, a szunnita muzulmánok, akik a mindenkori miniszterelnököt, valamint a síita muzulmánok, akik a parlament elnökét.

A rendszer maga úgy van kitalálva, hogy ezeknek a csoportoknak mindig kompromisszumot kell kötnie, mert soha nem lehet egyik csoportnak sem kellő mértékű többsége a parlementben.

A csoportdinamika szempontjából, azonban egy jelentős törés volt, hogy a libanoni polgárháború után az egyetlen milícia, amelyet nem szereltek le sikeresen, az a síita Hezbollah volt. A síita oldalon hosszú ideje két politika párt van csak jelen, a Hezbollah és az Amal, ez a két párt azonban szövetségese egymásnak, és mindent megtesznek érte, hogy senki ne tudjon elvenni egy helyet sem tőlük. A rendszer jellegéből adódóan a síita helyek önmagukban a rendszer blokkolására már elegek. Mivel a szunnita és főleg a keresztény oldal több párt között van megosztva, így idővel a Hezbollah megtalálta azokat a szövetségeseit, akik nélkül megkerülhetetlen tényezővé tudott válni.

A korábbi elnökök

Az elmúlt évtizedek elnökeit és a megválasztásaik körülményeit végig nézve jól látszik, hogy a libanoni elnökválasztások kapcsán már korábban is komoly kihívások voltak. Az 1989 végén a polgárháború lezárására törekedve René Moawadot választották meg az országban, aki megpróbálta egyesíteni az országot, azonban hivatalba lépése után 17 nappal meggyilkolták.

A következő elnök 9 éven át a független Elias Hrawi volt, aki aláírta a taifi megállapodást is, őt az az Émile Lahoud követte szintén 9 évre 1998-ban, aki 1989 és 1998 között vezérkari főnök volt. Az ő utódjának a megválasztása már problematikusabb volt, hat hónapnak kellett eltelnie, mire Michel Suleimant 2008-ban hat évre megválasztottak. Suleiman a hadserege vezérkari főnöke volt 1998 és 2008 között. Miután lejárt a mandátuma 2,5 év telt el, mire 2016-ban megválasztották a most leköszönő Michel Aount, aki 1984 és 1989 között volt a hadsereg vezérkari főnöke.

Elnézve az elmúlt évtizedek megválasztott elnökeit, érdemes megjegyezni, hogy a hadsereg vezérkari főnöke 2008 után 9 évig Jean Kahwaji volt, jelenleg pedig 2017 óta Joseph Aoun.

A jelenlegi jelöltek

Többen is pályáznak a leköszönő Michel Aoun helyére, hogy ők ülhessenek be a Baabda elnöki palotába. Michel Moawad, a korábbi elnök René Moawad fia, a legesélyesebbnek tartott jelölt, aki a Függetlenségi Mozgalom színeiben indult, és a radikális síita Hezbollah szervezet egyik bírálójaként ismert. Átlagosan 42-en voksoltak rá eddig. Jelzés értékű, hogy összesen 128 tagú a parlement, és az eddigi tíz körben rá leadott szavazatok az érvényes szavazatok legalább 74 %-át jelentették.

A negyedik körben egy új jelölt is előkerült, Issam Khalifeh, aki az országban három éve elitváltást követelő új népmozgalom támogatását élvezi. A népmozgalom 13 fővel májusban jutott be a parlamentbe, de az elismert egyetemi tanár így is csak 10 szavazatot kapott.

Bár összesen tíz kör lement – a legutóbbi december 15-én – egyedül a fent említett két jelölt szerzett bármelyik szavazáson 5-nél több szavazatot, Khalifeh 5–10 között, Moawad pedig 36–44 között. Az elnökválasztáshoz természetesen kétharmados többség szükséges.

Az köztudott, hogy a Hezbollah és a hozzájuk kötődő pártok nem szavaztak érvényesen, vagy egyáltalán, illetve azt is látni, hogy nem is próbáltak meg másik jelöltet állítani. A mögöttes motiváció a kifárasztás lehet. Már a jelöltek hivatalos indulása előtt két emberről beszéltek a háttérben, akik ha idővel szükség lenne rájuk, elő tudnának lépni.

Az egyikük Gebran Bassil, Michel Aoun veje, aki egyértelműen élvezné a Hezbollah támogatását, a másik pedig Joseph Aoun, a jelenlegi vezérkari főnök, aki inkább tűnik valódi kompromisszumos jelöltnek.

Mi várható?

A fentebbi neveket megnézve feltűnő, hogy szinte folyamatosan egyes családokhoz kötődik a hatalom Libanonban. Az idei választás egy fontos fejleménye volt, hogy soha nem látott mértékben, 13 embert juttattak be független jelöltként a parlamentbe. Ennek az elnökválasztást illetően számos következménye van. Az első, hogy megnehezítik a korábbi alkuk gyors megismétlését, mert van még 10%-nyi jelölt, akivel meg kellene egyezni. A másik, hogy bizonyos szintű kontrollt tudnak már így is ellátni azáltal, hogy nem lehet bármilyen elnököt, vagy kormányt megválasztani csak a háttéralkuk alapján. A meglepőbb harmadik következmény, hogy saját jelöltet is tudtak állítani, aki eddig a második legjobban szerepelt.

Korábban is számos alkalommal nemzetközi háttéralkukra volt szükség ahhoz, hogy elnököt sikerüljön választani.

2008-ban Katarban állapodtak meg a felek erős nyugati nyomás közepette, hogy Michel Suleiman legyen az elnök, 2016-ban szintén erre volt szükség. Franciaország, mint korábbi gyarmattartó erős nyomást próbál helyezni az elitre, hogy megállapodásra jussanak, és úgy tűnik az amerikaiak is kezdik megelégelni a kialakult helyzetet. Moawad élvezi a nyugat és a szaúdiak támogatását, azonban látszik, hogy ez egyenlőre még kevés, így egy nagyobb alkudozásra van szükség.

Jelenleg ügyvivő miniszterelnökként Najib Mikati, az ország leggazdagabb embere az egyetlen valamilyen szintű legitimációval rendelkező vezető a parlament tagjai és a házelnök mellett, és Mikati tölti be ügyvivő miniszterelnökként az ideiglenes elnöki posztot is. Eddig bármilyen nyomást is próbált a Nyugat és Szaúd-Arábia helyezni a libanoni elitre, az látványosan kevésnek bizonyult, bár már az is egy nagy siker, hogy egyáltalán a parlamenti választásokat megtudták tartani. A Hezbollah egyértelműen Irán és Szíria támogatását élvezi, a helyzet pedig mindkét országban elég kaotikus. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy vagy változás áll be ezekben az országokban, ami az iráni helyzetet elnézve nem lehetetlen, vagy pedig sikerül egy nagy megállapodás keretében Gebran Bassil, vagy Joseph Aoun körül egy szükséges méretű többséget létrehozni.

