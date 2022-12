Megérkezett az erősítés Bahmutba: tankok gurulnak az utcákon

Bahmut térségében nagyon heves harcok zajlanak, mind orosz, mind ukrán részről folyamatosan áramlik a városba az erősítés.

Nemrég néhány ukrán T-72-es harckocsit filmeztek le, amint a város utcáin gurulnak végig. A tankok állítólag frissen érkeztek, hogy csatlakozzanak a város védelméhez.

️Ukrainian T-72 tanks on the move through towards the front. #Bakhmut

Nemrég az oroszok is raktak ki hasonló videót (lényegesen nagyobb számú harckocsival): bejelentésük szerint megérkeztek a legújabb T-72B3 harckocsik a "különleges műveleti zónába," vagyis Ukrajnába. Ez a felvétel valószínűleg nem Bahmut térségében készült, de nem lenne meglepő, ha ezek a tankok is az ostromlott város felé tartanának.

Another column of T-72 tanks of the RuAF entering into the SMO zone. pic.twitter.com/162sQQuKOu