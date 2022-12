Sosem látott videót tettek közzé az oroszok a rettegett Iszkander-rakétarendszer támadásáról

A videón jól látható, hogy az Iszkander-rakétarendszer egy szovjet gyártmányú, 2Sz7 Pion nehéztüzérségi tarackokból álló alakulatot vesz célba. A rakétarendszer találata nem teljesen pontos, láthatólag csupán egyetlen egy Piont sikerül harcképtelenné tenni.

Ukrán kommentelők rámutatnak: az Iszkander-rakétarendszer körülbelül 70 méterrel elvétette a célt, ami annak tükrében érdekes, hogy orosz források szerint „egy ablaknyi méretű célpontot képes eltalálni” a rakétarendszer. Ez nem feltétlen az Iszkander hibája: elképzelhető, hogy a célpont betáplálásának időpontja után egyszerűen elmozdult az ukrán tüzérségi alakulat (lévén önjáró tarackok). A videó jól mutatja, miért használnak az oroszok (is) elsősorban inkább statikus célpontok ellen nagy hatótávolságú rakétarendszereket.

This video shows the strike of an Iskander missile on Ukrainian artillery position made up by at least three 2S7 Pions, near Kyiv early this year. Whats telling is how much it misses the target. Only the flying debris manages to damage and destroy 1 pion. pic.twitter.com/arXaODNWiH