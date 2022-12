Casus bellit keres Putyin legfőbb szövetségese? – Vészjósló kijelentést tett a fehérorosz biztonsági tanács titkára

Kijev minden eszközzel regionális konfliktust akar provokálni. Ukrajnának nem elég, hogy a területén háború dúl. A közelmúltban történt incidens, az ukrán Sz–300-as rakéta megsemmisítése is erre utal. Tisztázni fogjuk a területünkre való érkezésének okát. De nagyon kevés garancia van arra, hogy véletlenül zuhant a területünkre. Nagyon valószínű, hogy itt valakinek a szándéka valósul meg

– mondta Volfovics.

Hozzátette ugyanakkor, biztos benne, hogy

a provokatív kísérletek casus belli [háborús ok] megteremtésére sikertelenek.

Csütörtökön egy ukrán Sz–300-as légvédelmi rakéta csapódott be fehérorosz területen. A fehérorosz védelmi minisztérium Telegram-csatornáján közölt jelentés szerint a légvédelem Breszt megye Ivanava kerületében, Harbaha településnél lőtte le az ukrán rakétát, amelynek darabjait egy szántóföldön találták meg.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 29. Ukrán légvédelmi rakéta maradványai csapódtak Ukrajna szomszédjába

Oleh Konovalov, Breszt megye katonai biztosa a BelTA fehérorosz hírügynökség által a közösségi médiában közzétett videón nem tulajdonított nagy jelentőséget az incidensnek, mondván, hogy

a helyieknek egyáltalán nincs mitől tartaniuk. Sajnos hasonló dolgok megtörténnek.

Konovalov a novemberi esethez hasonlította az incidenst, amikor az ukrán légvédelmi erők által kilőtt egyik SZ-300 típusú rakéta a NATO-tagállam Lengyelország területén csapódott be, de a konfliktus kiszélesedésével kapcsolatos aggodalmakat gyorsan sikerült szétoszlatni.

Az ukrán nagykövetet mindazonáltal bekérették a külügyminisztériumba, hogy hivatalos tiltakozó jegyzéket nyújtsanak át neki.

Kijev csütörtökön késő este jelezte: nem zár ki egy szándékos orosz provokációt, amellyel Fehéroroszországot be akarják vonni a háborúba.

Az ukrán fél nem zár ki egy szándékos provokációt a terrorista orosz állam részéről, amely úgy állapította meg robotrepülőgépei röppályáját, hogy a fehérorosz terület feletti légtérben kelljen elfogni őket

– olvasható a védelmi minisztérium közleményében. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, hogy kész részt venni az incidens körülményeinek objektív kivizsgálásában.

A Kreml pénteken „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki az incidens miatt – írja a Reuters.

Az elmúlt hetekben több olyan jel is volt, amely arra utalt, hogy Fehéroroszország hamarosan közvetlen részese lehet az ukrajnai háborúnak. Ezt Minszk eddig következetesen tagadta. Csütörtökön Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője is úgy nyilatkozott, nem tartja valószínűnek, hogy Fehéroroszország katonáival is részesévé válna a konfliktusnak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 29. Kimondta az ukrán katonai hírszerzés vezetője: patthelyzet van a háborúban

Címlapkép: A BelTa fehérorosz állami hírügynökség által 2022. december 30-án közreadott kép egy SZ-300-as ukrán rakéta maradványáról egy szántóföldön a fehéroroszországi Harbaha település közelében december 29-én. A minszki védelmi minisztérium közölte, hogy a fehérorosz légvédelem lőtte le az ukrán rakétát. MTI/EPA/BELTA/Vadzim Yakubionak