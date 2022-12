Lángok csaptak fel az orosz csapatok létfontosságú vasútállomása közelében

Az oroszországi Rosztovban az éjszaka folyamán kigyulladt egy elhagyott épület, a város legforgalmasabb vasútállomása mellett. A vasútállomás kulcsszerepet tölt be az Ukrajnában harcoló orosz csapatok ellátmányozásában.

A közösségi médiában terjengő felvételek szerint kigyulladt egy elhagyatott ipari épület az Oroszországi Rosztov városában, az egyik legforgalmasabb vasútállomás közelében. A tűz legnagyobb kiterjedése elérte a 100 négyzetmétert. Áldozatokról és a tűz kiváltó okáról egyelőre nincs információ. A helyi lakosság azonban aggódik, hogy a tűz egy katonai akció következtében lobbant fel.

In an abandoned industrial building caught fire. The fire spread to an area of more than 100 square meters. There is no information about the victims yet. #Russian — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2022

Rostov region, Ruzzia It is reported that something is on in the industrial zone. As usual, no further details. pic.twitter.com/y9vB9RqQNj — LX (@LXSummer1) December 29, 2022

A Rosztov-Holovny vasútállomás észak-kaukázusi vasutak legnagyobb állomása, ezen kívül kulcsfontosságú szerepet tölt be az Ukrajnában harcoló orosz csapatok utánpótlásának szállításában. Legutóbb december 25-én készült felvétel arról, hogy Ukrajnába szánt orosz harckocsik sorakoznak a vasútállomás előtt.

Rostov, Russia. An echelon of tanks was seen at the railway station. pic.twitter.com/NoKJ7PuK0R — NOËL () December 25, 2022

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images