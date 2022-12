Nincsen fék a korlátozásvonaton: két európai gazdasági nagyhatalom jelentett be szigorítást

Franciaország és az Egyesült Királyság is csatlakozott azon országok sorához, amelyek korlátozásokat vezetnek be a Kínából utazók számára.

Ahogyan megírtuk, ma Spanyolország is beutazási korlátozásokat vezetett be a Kínából érkezőkkel szemben a koronavírus-fertőzöttek számának kínai gyors növekedése miatt.

Most Franciaország is bejelentette, két napnál nem régebbi negatív koronavírusteszthez köti a Kínából közvetlen járattal,

illetve átszállással érkező utasok számára a belépést - közölte pénteken az egészségügyi minisztérium. A Kínából érkező légijáratokon a maszk viselése is kötelező lesz. A rendelkezés életbe lépésének időpontját nem közölték.

Az Egyesült Királyság is szigorítást jelentett be: a brit kormány is kötelező negatív tesztet ír elő indulás előtt a Kínából érkezők számára.

