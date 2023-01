Videókon a különös pusztítás: szinte megüzente az orosz önkéntes, hova lőjenek

Jelentősen megkönnyítette az ukrán hírszerzés dolgát egy ügyvéd végzettségű orosz önkéntes, miután az orosz közösségi médiába (Vkontakte) feltöltött fényképein és videóin többször is rajta hagyta a helymeghatározást. Az ukrán tüzérség pedig rakétacsapással mondott köszönetet a munkájukat segítő orosz önkéntesnek.

Egy orosz önkéntes egysége a Herszon régióban található Sahy településen található Grand Prix elnevezésű vidéki klubban állomásozott. A település a régió központjától, a novemberben visszafoglalt Herszontól légvonalban alig tíz kilométerre, a Dnyeper bal partján található.

Az orosz önkéntes november közepétől kezdte megosztani az általa készített fotókat és videókat a Vkontakte közösségi oldalán. Már azokból a felvételekből, amelyeken az épület külső része látható, vagy épp a rendezvényközpont cégérével pózol, geolokáció segítségével könnyedén azonosíthatták volna a helyszínt az ukrán hírszerzés emberei.

The video of the destruction was posted by the same volunteer on December 20th. One of the photos even has the emblem for the Grand Prix country club on the wall. 3/ https://t.co/pVkIyb52vm — Rob (Lee) January 2, 2023

Az orosz önkéntes azonban ennél is jobban segítette az ukrán információszerzést, ugyanis megfeledkezett róla, hogy az orosz közösségi oldalt, a Vkontakte-t más emberek, többek között ukránok is használják, és a feltöltött felvételek jelentős részénél bekapcsolva hagyta a helymeghatározást. Ezt követően pedig hamarosan meg is érkezett a tüzérség, amely porig rombolta az épületet. Az áldozatok pontos száma jelenleg nem ismert.

Another video from the country club. He not only provided easy clues as to where these Russian forces were staying but also provided a bomb damage assessment so Ukrainian forces know their strikes were successful. 6/ pic.twitter.com/eXuhwyZ8tQ — Rob (Lee) January 2, 2023

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Andrew Craft/Wikimedia Commons