Kijev rögtönzött hálózatán drónok, fegyverek, alakulatok és parancsnoki központok kapcsolódnak egymásba műholdas kommunikáció és egyedi szoftverek segítségével. A rendszer a kezdetektől fogva olyan magas szintű hírszerzést, koordinációt és pontosságot biztosított az ukrán haderőnek, amely lehetővé tette, hogy megállítsák Oroszország hatalmas, de nehézkes hadseregét.

Az ukrán rendszer messze elmarad az amerikai hadsereg kiterjedt és rendkívül ambiciózus digitalizációs erőfeszítéseitől. Az amerikai digitalizációs projektek veteránjai a menet közben összeállított virtuális parancsnoki és irányítási rendszer értékes tanulságokkal szolgál a Nyugat számára, különösen a kísérletezés és a nem katonai szakértők bevonásának szükségességéről. Glen Grant, a katonai digitalizálásban jártas nyugalmazott alezredes szerint a bürokratikus nyugati hadseregek túl lassúak és túl nehézkesek ahhoz, hogy gyorsan alkalmazzanak új technikai megoldásokat a harctéri problémákra.

Az ellenség 20 éve készül a teljes körű háborúra. Mi 10 hónap alatt technológiai ugrást hajtottunk végre

- írta Twitteren Mihajlo Fedorov ukrán digitális átalakulásért felelős miniszter.

