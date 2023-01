Orosz parancsnoki központot ért rakétatalálat, magas rangú vezetők is lehetnek az áldozatok között

Január másodikán a Zaporizzsjai régió oroszok kezén lévő részeire mértek csapást az ukrán tüzérség egységei, többek között Tokmak, Polohi és Vasziljevka városokra. A célpontok között szerepelt egy olyan épület is, ahol az ukrán hírszerzés értesülései szerint a megszálló erők parancsnoki központot rendeztek be.

Ukrainian forces have shelled the military commandants office in occupied Vasylivka according to Russian-installed authorities. Two people were killed.This kind of precise targeting behind enemy lines has been one of Kyivs most effective strategies. pic.twitter.com/VwKWm70XnL