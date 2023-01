Határozott ideig tartó fegyverszünetet jelentett be Putyin

Néhány órával korábban Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház feje szólított föl tűzszünetre az ortodox karácsony idejére annak érdekében, hogy az ortodoxok részt vehessenek a templomokban megtartandó liturgián.

Figyelembe véve Őszentsége Kirill pátriárka felhívását, utasítom az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterét, hogy 2023. január 6-án 12.00 órától 2023. január 7-én 24.00 óráig hirdessen tűzszünetet az ukrajnai felek teljes érintkezési vonalán. Abból kiindulva, hogy az ellenséges területeken nagyszámú ortodox vallású állampolgár él, felszólítjuk az ukrán felet, hogy hirdessen tűzszünetet, és tegye lehetővé a hívek számára, hogy szenteste, valamint karácsony napján részt vegyenek az istentiszteleteken

– áll az orosz elnök közleményében.

Feltételezhető, hogy Putyin az időhatárokat moszkvai idő szerint érti, így a két órás eltolódás miatt magyar idő szerint péntek 10 órától szombat 22 óráig tart majd a fegyverszünet.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója a bejelentést követően a Twitteren azt írta, ideiglenes fegyverszünetről csak akkor lehet szó, ha az orosz haderő elhagyja az összes megszállt területet.

A képmutatást tartsátok meg magatoknak

– írta Podoljak.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a {:url}