Látványos videón a huszáros roham: vakmerő manővert hajtott végre az ukrán páncélos

A Twitterre feltöltött felvételen jól látszik, hogy egy ukrán T-72-es harckocsi halad át a mezőn, miközben 125 milliméteres harckocsiágyújával folyamatos tűz alatt tartja a kiszemelt orosz lövészárkot. A huszáros roham végén már szinte ráhajt a lövészárok tetejére és közvetlen közelről ismételten az orosz védők közé lő.

Crazy footage of a Ukrainian T-72 tank driving right up to a trench with Russian soldiers, taking them all out. Cossack-style pic.twitter.com/tC3sHsd70s