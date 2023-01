Térképek: így néznek ki a frontvonalak a Putyin által egyoldalúan bejelentett tűzszünet előtt

Moszkvai idő szerint péntek délben, magyar idő szerint 10 órakor lép életbe a Vlagyimir Putyin által csütörtök este egyoldalúan kihirdetett tűzszünet.

Mivel Ukrajna trükknek tartja a bejelentést, nem fogadja el azt, így a harcok vélhetően tovább folytatódnak majd.

A brit védelmi minisztérium térképén láthatók az oroszok által megszállt területek, az orosz előrenyomulás iránya, illetve azok a részek, ahol jelenleg a harcok folynak (szaggatott vonallal):

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 05 January 2023Find out more about the UK government's response: https://t.co/j04yoXSZ5e