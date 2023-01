Betörtek az oroszok Szoledar központjába: jönnek a videók a harcokról

Tegnap jött a hír (először orosz forrásból), hogy a Wagner-zsoldoscsoport harcosai betörtek Szoledar központjába, elfoglalva a sóbányákat.

Ma már ukrán források is megerősítették, hogy a településen szorult a helyzet, videó került fel a település központjában zajló harcokról. Ez a videó valószínűleg még tegnap, nap közben készült, azonban csak most került fel az internetre.

️Ukrainian troops somewhere in Soledar, Oblast. #Donetsk

Orosz milbloggerek szerint az ukrán fegyveres erők feladták a várost, néhány nem hivatalos ukrán forrás ezt megerősítette.

Hivatalosan azonban még sem az orosz védelmi minisztérium, sem az ukrán hadvezetés nem erősítette meg Szoledar elfoglalását / elvesztését, így érdemes ezeket az információkat egyelőre fenntartásokkal kezelni.

Setbacks are part of war, but the road to victory is clear. Onward, heroes. #Soledar