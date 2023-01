Újabb ország léphet be az ukrajnai háborúba? – Az emigráns kormány tagja szerint minden jel erre utal

Latucska, aki korábban kulturális miniszter volt, Szvjatlana Cihanovszkaja volt elnökjelölt emigráns kormányának tagja.

Az ellenzéki politikus a német RND-nek nyilatkozva azt mondta,

a mozgósításra szolgáló előkészületek már nagyon előrehaladottak. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szerinte már csak a Kreml parancsára vár, hogy rábólintson a hadsereg mozgósítására.

Latucska forrásokból úgy értesült, hogy a fehérorosz belügyminisztérium foglalkoztatásában állóktól azt kérték, adják le útleveleiket. A politikus szerint erre azért lehet szükség, hogy ha mozgósítanák a katonakorúakat, azok ne tudják elhagyni az országot (ahogy többszázezer orosz állampolgár tette a mozgósítás bejelentése után).

Latucska szerint továbbá egyre több orosz katona érkezik az országba, akik folyamatosan közös hadgyakorlatokat tartanak a fehérorosz haderővel.

Az ellenzéki politikus bírálta a Nyugatot, amiért nem vetettek ki új szankciókat Fehéroroszországra és Lukasenkára, aki így időt nyert arra, hogy felkészüljön a háború következő fázisára, vagyis egy északi orosz offenzívában való részvételre. Szerinte a Nyugat stratégiai hibát követett el.

A fehérorosz diktátor pénteken meglátogatott egy fehéroroszországi orosz katonai bázist, ahol egy meg nem nevezett orosz parancsnokkal a két ország közös katonai manővereiről tárgyalt.

A fehérorosz védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy újabb orosz katonák és felszerelés érkeztek az országba vasúton keresztül.

Meanwhile more 'n armored gear arrived in #Russia