Hogy áll az ukrán front hétfő reggel? Nézzük az elmúlt napok legfontosabb eseményeit

Az elmúlt napokban egy kicsit megmozdult a frontvonal: az orosz haderő és a Wagner-csoport betört Szoledar településre, ahol most heves utcai harcok zajlanak az ukrán haderő és az oroszok közt. Ukrajna keleti része jelentősen lehűlt, ami döntően befolyásolhatja a harcok menetét. Bahmut városban és Kreminna környéként nem történt lényeges változás a frontvonalakat illetően.

Pénteken betört az orosz haderő Szoledarba. Ez a 10 ezres település Bahmuttól északkeletre található, a Sziverszk felé vezető összekötő útvonal mellett. Elvesztése alapvetően nem jelentene katasztrófát Bahmut védőinek, hiszen elsősorban Kramatorszk és Szlovjanszk felől kapnak utánpótlást, de az ukrán hadvezetés úgy döntött, hogy ellentámadnak.

A térségben nem mellesleg -10, -15 fok van.

Most alighanem Szoledar térségében láthatók a legkomolyabb harcok. Az ukránok a település északi, északnyugati részét irányítják.

Ukrainian armor engaging Russian troops near the central shaft of the salt mine in center Soledar. #Ukraine — Tendar (@Tendar) January 8, 2023

Bahmutból rendszeresen jelentkező katonák szerint volt egy kis pánik a hétvégén a frontszakasz összeomlása miatt - ez szerinte csupán internetes trollok és orosz dezinformáció eredménye. Elmondta: Bahmutnál lényegében változatlan a helyzet: a védők kitartanak és harcolnak az oroszok ellen.

Állításait eddig orosz és ukrán források is megerősítik: Bahmut térségében az elmúlt napokban nem történt lényeges orosz (sem ukrán) áttörés.

Update from Bakhmut 8 January pic.twitter.com/isbZyclJMr — Dmitri (@wartranslated) January 8, 2023

Jevgenyij Prigozsin, a Bahmut elleni ostromban fontos szerepet játszó Wagner-csoport vezetője nemrég arról beszélt, hogy nagyon nehezen tudnak halandi a település ellen, mert az ukránok nagyon megerősítették a térséget és minden épületért napokig harcolnak.

The owner of the PMC, Wagner Prigozhin, tells why they cannot take Bakhmut. pic.twitter.com/1nTjhdHu9n — Ukrainian (Front) January 3, 2023

Nemrég készült egy videó is a bahmuti front alakulásáról:

Timelapse of the change in control around Bakhmut since 14th December. Recent Russian advances in nearby Soledar have increased pressure on defences north of the city. pic.twitter.com/il7iax1Ntb — War (Mapper) January 9, 2023

Luhanszk megyében továbbra is Szvatove és Kreminna térségében zajlanak a legsúlyosabb harcok, azonban érdemi területszerzésről sem az oroszok, sem az ukránok nem tudtak beszámolni az elmúlt napokban.

On the Svatove-Kreminna battlefront, Ukrainian defenders repelled attacks by the Russian fascist invaders in the areas of Stel'makhivka and Chervonopopivka both in Luhansk region.General Staff of the Armed Forces of Ukraine operational information at 06:00 on 9 January 2023 pic.twitter.com/LjsQqn9cVZ — Michael (MacKay) January 9, 2023

Jelenleg Ukrajna háborús térképe így néz ki: az oroszok körülbelül az ország 17%-át irányítják.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 09/01/23.There have been no notable changes to control since the last update. pic.twitter.com/LOfeTdT46A — War (Mapper) January 9, 2023

A háború szempontjából fontos, de nem harctéri esemény, hogy Ukrajna és Németország vezetése úgy döntött a múlt hét végén: gyalogsági harcjárműveket küldenek Ukrajnának. Az Egyesült Államok ezt egy rekordnagyságú fegyvercsomag keretén belül teszi, melynek pontos tartalmáról itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 07. Itt vannak a részletek: nagyon komoly mennyiségű páncélost küld Amerika az ukránoknak

Napi tudósításunkat itt követheti nyomon:

Címlapkép: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images