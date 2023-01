Pokoli harcok Szoledar körül, Ukrajna hamarosan Challenger 2-eseket kaphat - Háborús híreink hétfőn

Egy orosz Telegram-csatorna nemrég videót rakott ki egy Szoledar településen dolgozó orosz „mesterlövészről,” aki egy videós helyszíni beszámolóban ismerteti felszerelését és néhány részletet is elárul helyzetéről. A videót pár ukrán közösségi oldal is megosztotta és be is azonosították a felvétel helyszínét: egy ukrán milblogger a világ legostobább mesterlövészének nevezte a videó készítőjét.