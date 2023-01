10-11 fok van egy szombathelyi iskolában, kabátban és sapkában tanulnak a gyerekek

Tizenegy fok van a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola egyes tantermeiben – számolt be a Nyugat.hu a szülői munkaközösség egyik tagja, Németh Lászlóné, illetve az intézmény igazgatójának elmondása alapján.

Tizenegy fok van a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola egyes tantermeiben. Az iskolában a téli szünetben radiátort cseréltek, a szülői munkaközösség egyik tagja, Németh Lászlóné úgy tudja, a rendszert most légteleníteni kellene, ennek hiányában nincs most fűtés az iskolában, amelyet a Szombathelyi Távhő fűt. Az ő gyermeke harmadik osztályos, és nehezen tudja megoldani az otthoni felügyeletét, több szülő viszont nem is engedte iskolába a gyereket.

Az egyik osztályteremben készített képeken látszik, hogy a gyerekek kabátban, sapkában vannak.

Németh Lászlóné azt mondja, az iskola vezetése próbálja megoldani a helyzetet, többször egyeztettek a tankerülettel is.

A Nyugat.hu-nak a Szombathelyi Tankerületi Központ azt írta, hogy folyamatosan dolgoznak azon, hogy a lehető legrövidebb idő, várhatóan egy-két nap alatt megoldódjon az egész probléma. A tankerület szerint csupán az iskola egyik részében van hideg, az intézményvezető jelenleg az oktatás átszervezésével kezeli a helyzetet.

Az épületbe a Nyugat.hu újságírói nem mehettek be, telefonon érték el Németh Gábor igazgat, aki közölte, hogy a tankerület karbantartó csoportja dolgozik a helyzet megoldásán.

Az igazgató elismerte, hogy az iskolában vannak olyan tantermek, ahol csak 10-11 fok van.

Elmondta, hogy hétfőn kezdték meg az osztályok melegebb tantermekbe költöztetését, de nincs annyi üres, fűtött terem, amennyire szükségük lenne.

Az igazgató megerősítette, hogy több gyerek is otthon maradt, "de az alsó tagozatból, a hiányzás pedig nem számottevő". Az igazgató hozzátette,

senkinek sem lenne jó, ha rendkívüli tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában.

Címlapkép forrása: Németh Lászlóné / Nyugat.hu