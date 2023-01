Hírszerzési jelentés: ez lehet a célja az oroszoknak Szoledar elfoglalásával

A jelentés szerint az elmúlt négy napban az orosz erők és a Wagner-csoport zsoldosai taktikai előrenyomulást hajtottak végre a Donyeck megyei Szoledar kisvárosban, és valószínűleg a település nagy részét ellenőrzésük alatt tartják.

Szoledar 10 kilométerre északra fekszik Bahmuttól, amelynek elfoglalása valószínűleg továbbra is Oroszország legfőbb közvetlen műveleti célja.

A szoledari tengely értelme valószínűleg az, hogy északról bekerítsék Bahmutot, valamint zavart idézzenek elő az ukrán kommunikációs vonalakban.

A harcok egy része a körzet alatt húzódó, 200 km hosszú, használaton kívüli sóbányaalagutak bejárataira összpontosít. Valószínűleg mindkét fél attól tart, hogy ezeket a vonalak mögé történő beszivárgásra használhatják.

A Bahmutra nehezedő fokozott nyomás ellenére Oroszország valószínűleg nem fogja a közeljövőben bekeríteni a várost, mivel az ukrán erők mélyen stabil védelmi vonalakat tartanak fenn, és ellenőrzik az utánpótlási útvonalakat

– írja a brit védelmi minisztérium jelentése.

A minisztérium térképén jelenleg így áll az ukrajnai háború:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 09 January 2023Find out more about the UK government's response: https://t.co/GZSmNBk3Cn