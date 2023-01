Orosz hiperszonikus rakétacirkáló bukkant fel Európa partjainál

A fregatt legénysége légvédelmi gyakorlatot hajtott végre a Norvég-tengeren

- közölte a minisztérium.

Vlagyimir Putyin elnök ünnepélyes keretek között, videókonferencián keresztül küldte az Atlanti-óceánra a fregattot. A fregatt hiperszonikus Cirkon cirkálórakétákkal van felfegyverezve, amelyek Oroszország szerint a hangsebesség kilencszeresével repülnek, és hatótávolságuk meghaladja az 1000 kilométert.

Vlagyimir Putyin a Cirkon rakétákkal kapcsolatban elmondta, hogy azok Oroszország egyik legmodernebb fegyverének számítanak, amelyek a legfejlettebb amerikai rakétavédelmet is áttörik és akár nukleáris robbanófejeket is hordozhatnak. A hajó még január 4-én bocsátotta fel az első, hajóról indított Cirkon rakétát.

