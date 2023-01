Újabb személycsere az orosz katonai felsővezetésben: levitézlett tábornok került fontos pozícióba

Lapint, aki korábban a Középső Katonai Körzetet vezette,

az orosz héják erőteljesen bírálták, miután októberben az orosz erőknek föl kellett adniuk a stratégiai fontosságú Liman városát.

Lapin kritikusai között volt Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport zsoldoshadsereg vezetője, illetve Ramzan Kadirov csecsen elnök is. Utóbbi a limani kudarc azt mondta, Lapint meg kéne fosztani kitüntetéseitől, és egy szál puskával ki kellene küldeni frontra, hogy lemossa magáról a szégyent.

Lapint a kudarc után távolították el a Központi Katonai Körzet éléről.

Colonel General Alexander Lapin has been appointed Chief of the General Staff of the Ground Forces of the RF Armed Forces.In October 2022, he was removed from the post of the commander of the Army Group pic.twitter.com/6BbH0DYcmk