Katonai elemző: ez állhat Armageddon tábornok leváltása mögött

Az ukrajnai háború kirobbanása óta az egyik legjelentősebb személycserét hajtotta végre Szergej Sojgu védelmi miniszter. A „különleges katonai művelet”, vagyis az ukrajnai háború élére Valerij Geraszimov vezérkari főnök, azaz az orosz fegyveres erők legfőbb katonai vezetője került, az eddigi főparancsnokot, Szergej Szurovikint, alias Armageddon tábornokot a helyettesévé fokozta le Sojgu.

A Reuters összegyűjtött néhány gyors elemzői értékelést a személycseréről.

Rob Lee katonai elemző, az amerikai Külpolitikai Kutatóintézet vezető munkatársa Twitter-oldalán osztotta meg gondolatait. Úgy véli, nem azért történt a váltás, mert Szurovikint kudarcosnak tekintették, hanem politikai okok állhatnak a háttérben.

Szurovikin ukrajnai egységes parancsnokként nagy hatalomra tett szert, és valószínűleg megkerülte Sojgut/Geraszimovot, amikor Putyinnal beszélt

– írta Lee.

Szerinte a mostani döntés megerősíti a védelmi minisztérium háborúban betöltött pozícióját. Az elemző utalt arra is, hogy kedden Alekszandr Lapint nevezték ki a szárazföldi erők vezérkari főnökévé. Lapin, ahogy a védelmi minisztérium vezetése is, Jevgenyij Prigozsinnak, a Wagner zsoldoscsoport vezetőjének állandó céltáblája volt, Szurovikint viszont dicsérte.

Szurovikin háttérbe állítása és Geraszimov kinevezése így válasz lehet a Wagner egyre nyilvánosabb és befolyásosabb szerepére

– véli Lee.

Prigozsin mostanában számos videójával a háború arcává igyekszik tenni magát. Azzal, hogy Geraszimov a vezérkari főnöki pozíció mellett a háború közvetlen vezetését is átveszi, maga is bemutathat olyan videókat, melyek szerint a fronton ő irányít – tette hozzá Lee, aki figyelemre méltónak tartja, hogy Geraszimovnak két olyan helyettese is lesz az ukrajnai háború élén, akiknek nem volt parancsnoki szerepük a háborúban.

Abbas Gallyamov politikai elemző szerint az, hogy ugyanazokat az embereket helyezik más székekbe a háború tetőpontján, semmiképpen sem arra utal, hogy „minden a terv szerint halad”.

A Reuters szerint az orosz háborúpárti közönség nincs elbűvölve a személycserétől. Ez várható is volt, hiszen az orosz katonai bloggerek rendszeresen bírálják a hivatalos orosz hadvezetést és a védelmi minisztériumot, és az olyan héjákat támogatják, mint Szurovikin, Prigozsin vagy Ramzan Kadirov csecsen elnök.

