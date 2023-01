Sisakkamerás videó jött Bahmut poklából: így harcolnak az ukránok a frontvonal legdurvább szakaszán

A felvétel vélhetően nem mostani, hanem napokkal, ha nem hetekkel korábban készült, viszont csak most került fel a közösségi médiába.

A videót egy vegyes, külföldi harcosokból és ukránokból álló alakulat egyik tagja készítette, a felvételen jól hallható, hogy jelentős részben angolul beszélnek egymással. A fegyveresek Bahmut külvárosában harcolnak, melyet láthatólag nagyon durván szétlőtt az orosz tüzérség.

A felvételt készítő harcos többször is tüzel gépkarabélyával és elsüti a hátán hordozott rakétagránátvetőt is, a videó végére pedig ők maguk is tűz alá kerülnek. A videós bajtársa pedig valamiért bedob egy kézigránátot egy lakóházba, amely mellett elhaladnak, a kirepülő törmelék és repeszek azonban veszélyesen közel a harcosokhoz repül el.

Azt nem tudni, mi lett a csata vége, de mivel a videót elsősorban ukrán, ukránbarát források tették fel, ezért feltételezhető, hogy a harcosok élve kijutottak egy rotációval Bahmutból, olyan helyre, ahol meg tudták vágni a harctéren készült felvételeket.

POV video of Ukrainian troops fighting against the Russian Army in Bakhmut.Heroes, all of them. pic.twitter.com/oyBbiFgzYj