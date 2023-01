Megszólalt a WHO a riadalmat okozó variáns elleni küzdelemről: erre volna szükség az alvariánsokkal szemben

MTI | Portfolio 2023. január 12. 06:59

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bírálta szerdán, hogy Kína továbbra is húzódozik az országban tomboló koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hiteles adatok közlésétől, dicsérte viszont az Egyesült Államok "radikális átláthatóságát" az XBB.1.5 alvariáns elleni harcban. A WHO sajnálkozását fejezte ki amiatt is, hogy Kínában nincs szekvenálás, amellyel gyorsan be lehet azonosítani az új alvariánsokat. Ebben Kína nincs egyedül, rengeteg ország a lehető legszükségesebbre csökkentette a tesztek számát.