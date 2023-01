Reklamálnak az orosz újoncok: túl hideg van a frontvonalon!

Mínusz 20 fok van kinn. Itt kell élnünk a jégen. Közben a parancsnokaink zsarolnak minket”

– reklamál egy frissen feltöltött, láthatólag az ukrán fronthoz közel készült videóban egy orosz katona, aki üzenetét az orosz hadvezetésnek, az FSzB-nek és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címzi.

A katonák a 392-es számú gépesített gyalogsági ezred, 3-as számú zászlóaljának 10-es számú századába tartoznak, állításuk szerint azért tették fel videójukat a közösségi médiába, mert tehetetlenek parancsnokaikkal szemben, akik élhetetlen körülmények közt kényszerítik őket harcra.

A katonák azt állítják: feletteseik azt állították nekik, hogy korábban előkészített harctéri állásokba küldik őket, megérkezve a műveleti területre azonban kiderült, hogy az „előkészített pozíció” egy befagyott lövészárok. Állításuk szerint a katonai vezetők kerek perec kijelentették, hogy ennél jobb árokrendszert akartak nekik készíteni, de „valaki ellopta az erre szánt forrásokat.”

Mínusz 20 fok van. Az embereink meg fognak fagyni és betegek lesznek! Ki fog így harcolni?”

– veti fel a kérdést az egyik orosz harcos.

Hozzáteszi: amúgy építettek ki a kijelölt harcállástól távolabb saját rejtekhelyet, viszont az itt megtalálható eszközöket – tűzhelyeket, tetőket, de még az árokásáshoz használt lapátokat is saját pénzen szerezték be. Megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizük azonban nincsen.

Srácok, ha ez így megy tovább, a századunk egyszerűen meg fog halni anélkül, hogy egyáltalán találkozott volna az ellenséggel”

– mondja az orosz katona a videó végén.

Russian mobiks from 392nd regiment are asking the media to pay attention to the deplorable state of their positions and lack of supplies, apparently in the Luhansk region. They were moved from prepared positions into ice pits, while the command is blackmailing them. pic.twitter.com/D3HE8Zf06w