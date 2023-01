Újabb rakétatámadás érte Ukrajnát

Több halottja és számos sebesültje van a második orosz rakétatámadás-hullámnak, amely szombaton érte Ukrajnát, órákkal a Kijevre és Harkivra mért korábbi rakétacsapás után - jelentette az ukrán média hivatalos hatósági közlésekre hivatkozva.

A reggeli támadás után az egész országra légiriadót rendeltek el. A második hullámban támadott célpontok közé tartozik Odessza, Harkiv, Krivij Rih, Lviv, Ivano-Frankivszk, Ternopil, Mikolajiv és a főváros, Kijev is. Robbanások hallatszottak a közép-ukrajnai Vinnicja megyében is. Az infrastruktúrában, ezen belül az áramszolgáltató létesítményekben újabb károk keletkeztek.

A második rakétatámadásban a közép-ukrajnai Dnyipróban egy kilencemeletes lakóház részben összeomlott. Lakói közül öten meghaltak, és 27-en megsérültek, köztük hat gyermek is - számolt be Valentin Reznyicsenko, Dnyipropetrovszk megye kormányzója. A reggeli rakétatámadásban, amely Kijevet és Harkivot érte, a jelentések szerint senki sem sérült meg, de Kijev környékén a rakéták darabjai tüzet okoztak egy helyen, és épületekben is károk keletkeztek.

A rakétatámadás előtt Kijevben teljesen szokatlan módon nem szólaltak meg a szirénák, nem volt légiriadó. A légierő szóvivője, Jurij Ihnat ezt azzal magyarázta, hogy az orosz rakéták valószínűleg északról, magas, ballisztikus röppályán érkeztek. Mint az Ukrajinszka Pravda hírportálnak elmondta: Ukrajnának nincs képessége ballisztikus rakéták azonosítására és lelövésére.

A kijevi katonai közigazgatás közleménye szerint a reggeli rakétatámadás a főváros egy infrastrukturális létesítményét érte. Az Ukrenerho ukrán áramszolgáltató fokozott tempóban dolgozik a károk elhárításán. A DTEK, a legnagyobb ukrán magán áramszolgáltató vállalat vészhelyzeti áramszünetet léptetett életbe Kijevben, Kijev környékén és Odesszában.

Címlapkép: Getty Images