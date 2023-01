A német és holland külügyminiszter szerint az orosz vezetésnek legalább ezer ukrán gyermek elrablásával kell elszámolnia

Németország külügyminisztere, Annalena Baerbock egy különleges nemzetközi bíróság felállítását javasolta az orosz vezetők felelősségre vonása érdekében Moszkva ukrajnai inváziója miatt. Oroszország eközben tagadja a háborús bűnökkel kapcsolatos vádakat, beleértve az ukrán civilek szándékos célba vételét - írja a The Guardian

Baerbock és holland kollégája, Wopke Hoekstra elítélték, hogy Oroszország legalább ezer ukrán gyermeket deportált, kegyetlen emberrablási sorozatok szándékos politikájának nevezve a cselekedetet, amely családokat szakít szét. A német miniszter a hágai Nemzetközi Jogi Akadémián (itt található a Nemzetközi Bíróság székhelye is) tartott beszédében kijelentette, hogy létre kell hozni egy bíróságot, amely kivizsgálja az orosz vezetés bűntetteit, és ítéletet mond felette.

A külügyminiszter figyelmeztetett, hogy az eljárást nem lehetséges lefolytatni a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) keretein belül, mivel Oroszország nem fogadja el a büntetőbíróság joghatóságát. Hozzátette: az sem valószínű, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az ICC elé utalná az ügyet, mivel Oroszország állandó tagja a tanácsnak, így élhet vétójogával - írja az MTI.

Baerbock szerint az eljárást nemzetközi elemekkel kell kiegészíteni, hogy a pártatlanság és a legitimitás garantált legyen. Ennek megfelelően a tárgyalást nemzetközi ügyészekkel és bírákkal kell lefolytatni nemzetközi szervezetek pénzügyi támogatásával, viszont Ukrajnán kívül. Ukrajna és az EU nyilvánosan támogatta a különleges bíróság létrehozásának ötletét - írja a The Guardian.

A mai nap folyamán tartott sajtótájékoztatóján Baerbock kitért az Oroszországba deportált és ott örökbefogadásra átadott gyermekekről szóló ukrán jelentésekre. Oroszországnak "el kell számolnia ezeknek a gyermekeknek a hollétével" - mondta.

Baerbock hozzátette:

Szüleik, családjaik, gondviselőik nem élhetnek tovább bizonytalanságban és félelemben. Ezeknek a gyerekeknek Ukrajnában van otthonuk a családjukkal. Ezek a gyerekek nem önként hagyták el otthonukat. Elrabolták őket.

A helyi hatóságok szerint legalább 1000 gyermeket raboltak el iskolákból és árvaházakból Herszon megye nyolc hónapos megszállása alatt.

Holland kollégája, aki szintén a sajtótájékoztatón beszélt, azt mondta:

Ez a szándékos orosz politika családokat szakít szét és traumatizálja a gyermekeket, amely kegyetlen és embertelen. Had tegyem világossá, hogy az Oroszország által elrabolt gyermekeket a lehető leghamarabb vissza kell juttatni a saját országukba.

A nemzetközi büntetőjog reformja is szóba került

A német miniszter a nemzetközi büntetőjogi rendszer reformját is javasolta annak érdekében, hogy az ICC az agressziós bűncselekményeket is vizsgálhassa. A büntetőbíróság joghatósága jelenleg csak a háborús és az emberiség elleni bűncselekményekre, valamint népirtásra terjed ki - emlékeztet az MTI.

A különleges bíróság létrehozását az Európai Unió is támogatja. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke novemberben kijelentette, hogy egy ilyen törvényszék megalakulása lehetővé tenné a büntetőeljárás lefolytatását azok ellen az orosz vezetők ellen is, akik egyébként mentességet élveznének, mivel Oroszország nem ismeri el az ICC joghatóságát. Karim Khan, az ICC főügyésze szerint azonban a különleges törvényszék csak fokozná a "jogi széttagoltságot", továbbá a megfelelő finanszírozással és eszközökkel a büntetőbíróság is képes lenne felelősségre vonni az orosz vezetést az agressziós bűncselekmények elkövetése miatt.

Címlapkép forrása: Getty Images