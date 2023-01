Aggódik a szakadár parancsnok: polgárháború jöhet Oroszországban!

Girkin rendszeresen közzétett vlogjában beszél egy régi orosz egyenruhát viselő férfival a polgárháború lehetőségéről.

Most arra figyelmeztetett: polgárháború jöhet Oroszországban, melynek „milliós áldozatai lehetnek,” ezt pedig minden eszközzel el kell kerülni.

Kijelentése után beszélgetőpartnere a homlokát ráncolta és azt mondta: hallani sem akar polgárháborúról.

Girkin ennek ellenére folytatta, azt mondta:

Mégpedig vannak polgárháborúk, olyan polgárháborúk is, melyek teljesen megölik az országunkat.”

Hozzátette: lehet, hogy három nap alatt vége lenne egy ilyen polgárháborúnak, de „meg fogja ölni az országunkat.”

Igor Girkin a 2014-15-ös polgárháborús időszakban fontos szerepet töltött be az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetésében, egy ideig „védelmi miniszter” is volt. A 2022. február 24-án indult orosz invázió kezdete óta rendszeresen kritizálja az orosz hadvezetést és politikai vezetést, az orosz háborús bloggerek egy része már kiátkozta, defétistának és nyugati propagandistának bélyegezte meg.

Nem mellesleg több nyugati thinktank is foglalkozott mostanában annak lehetőségével, hogy a Wagner-csoport és az orosz haderő közti szembenállás vezethet polgárháborúhoz, legutóbb a CEPA írt erről elemzést.

Terrorist Girkin-Strelkov says civil war is possible in Russia, with millions of casualties and full collapse. pic.twitter.com/KTQYerGscP