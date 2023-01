Áll a bál Csehországban: Putyinhoz hasonlította ellenfelét Andrej Babiš

A cseh elnökválasztás első fordulójának második helyezettje, a volt miniszterelnök Andrej Babiš Vlagyimir Putyinhoz hasonlította második fordulós ellenfelét, Petr Pavel nyugalmazott tábornokot, a NATO Katonai Bizottságának 2015 és 2018 közötti elnökét – írja a The Guardian

Pavel szoros versenyben végzett az élen a cseh elnökválasztás pénteken és szombaton tartott első fordulójában. A nyugalmazott tábornok 35,4 százalékot szerzett, míg a 2017 és 2021 között miniszterelnökként az országot vezető Babiš 34,99 százalékkal lett második. A harmadik helyre 13,9 százalékkal Danuše Nerudová ért be.

A január 27-én és 28-án tartandó második fordulóban így Pavel és Babiš mérkőzik meg egymással.

Nerudová és az összesen nyolc jelöltből még kettő Pavel támogatására szólított föl, így nem a volt kormányfő számít a második forduló esélyesének.

A választást követő sajtótájékoztatón Babiš Pavel kommunista múltjára kezdett utalgatni, Pavel ugyanis a csehszlovák kommunista párt tagja volt, és az 1989-es bársonyos forradalom előtt katonai hírszerzési kiképzésen vett részt.

Babiš újságíróknak azt mondta, a legnagyobb kormánypártszövetség, a Spolu által is támogatott független Pavel „a kormány jelöltje”, és volt kommunista hírszerző tiszt.

Tudják ki az még, aki államfőként hírszerző tiszt? Vlagyimir Putyin orosz elnök. Putyint a KGB ügynökeként vetették be az 1980-as években Berlinben. Erre készítették föl Pavel urat is, hogy az ellenség hátországába ültessék be, hogy az ottani embereket együttműködésre kényszerítsék

– mondta Babiš. (A volt cseh kormányfő tévedett, Putyint nem Berlinben, hanem a szintén az NDK-hoz tartozó Drezdában vetette be a KGB.)

A volt kormányfő azt is állította, kompromittáló anyagok, köztük hamisított fényképek közzétételét tervezik vele szemben, illetve olyan vádakkal akarják illetni, melyek szerint kapcsolatban állt a KGB-vel.

A szlovák alkotmánybíróság által hitelesnek elismert dokumentumok szerint Babiš a szocializmus idején a csehszlovák titkosrendőrség informátoraként dolgozott.

Jiří Pehe politikai elemző szerint a Pavelt ért vádakkal Babiš a nyugalmazott tábornok liberális támogatóit akarja otthon maradásra bírni, azt üzenve, hogy Pavel csak egy kommunista apparatcsik és kém.

Pavel a NATO Katonai Bizottságának elnökeként az egykori Varsói Szerződés tagállamainak katonái között a legmagasabbra jutott az észak-atlanti szövetség ranglétráján.

Děkuji za vaši podporu. Jsme v poločase a jdeme do souboje o důstojnost, klid a řád v naší zemi. Počítám v něm s vámi. pic.twitter.com/jkzvPcFUPg — Petr (Pavel) January 14, 2023

Címlapkép: Andrej Babis cseh elnökjelölt, volt miniszterelnök nyilatkozik prágai kampányközpontjában 2023. január 14-én, a cseh elnökválasztás első fordulójának második napján. Babis a második legtöbb szavazatot kapta, így bejutott a második fordulóba. MTI/EPA/Martin Divisek