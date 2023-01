Az új orosz szuperfegyver állítólag képes egész városokat elpusztítani, az orosz média szerint rettegnek Amerikában

Nemrég legyártották az orosz stratégiai csapásmérő erők első működőképes Poszeidón torpedóját, mely eseményt igencsak nagy lelkesedéssel üdvözölte az orosz média. A KP.ru egészen elképesztő cikket írt a Poszeidón képességeiről: „ítéletidő-fegyvernek” nevezték, amely képes komplett városokat elpusztítani egy "radioaktív cunamival."

Az orosz média lelkesen fogadta az orosz védelmi minisztérium Poszeidónról szóló bejelentéseit: a KP.ru igencsak szemléletes cikkben ismertette az új fegyvert.

Talán egyetlen orosz fegyver sem idegesíti annyira a Nyugatot és ijeszti meg őket annyira, mint a Poszeidón szupertorpedó”

– írják.

A lap szerint – melyet ismertetőjük szerint az Egyesült Államok ítéletidő-fegyvernek hív -, a Poszeidón képes arra, hogy nagy, partmenti városokat radírozzon le a térképről egy gigantikus cunami előidézésével.

Azért kapta a Poszeidón nevet, mert nagy partmenti városokat is meg tud semmisíteni egy 300-500 méter magasra törő radioaktív cunamival, sőt, a szárazföldön 500 kilométer mélyre is be tud hatolni sík terepen”

– írja a KP.ru.

Ezt úgy éri el a Poszeidón, hogy a part mentén húzódó vizekben felrobban, ez pedig hatalmas hullámverést idéz elő, melyre nem mellesleg – legalább elvi síkon – számos nagy hatóerejű nukleáris fegyver képes.

A Poszeidón nem csupán a világ legnagyobb torpedója […]. Egy víz alatti drón, amelyet egy nukleáris reaktor hajt. Garantált, hogy elfogadhatatlan károkat okoz a part menti területeken, megsemmisíti a hajókat és a tengerészeti bázisokat”

– írja a KP.ru.

Az orosz lapok nemrég hasonló információkat írtak a Szarmat interkontinentális rakétáról, amely Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint „bárhol a világon képes lecsapni.”

Értelemszerűen független forrásból nem lehet megerősíteni a Poszeidón pontos képességeit, az orosz haditechnika pedig az ukrajnai háborús tapasztalatok alapján sok esetben gyengébben muzsikál, mint amire a gyártói adatok alapján következtetni lehetne.

Címlapkép: számítógépes illusztráció Tokijó cunamitól való pusztulásáról. Értelemeszerűen a kép nem valódi, csupán illusztráció. Forrás: Getty Images