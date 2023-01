Bíróság elé áll a tengerésztiszt, aki véletlenül elsüllyesztett egy norvég hadihajót

A norvég fegyveres erők becslései szerint az elveszett Helge Ingstad fregatt pótlása mintegy 13 milliárd norvég koronába (1,3 milliárd dollár) is kerülhet. 2018-ban az Ingstad és a megrakodott Sola TS nyersolajszállító hajó ütközése egy jelentős északi-tengeri olajexportterminál közelében a norvég kőolajtermelés egy részének leállítását is kiváltotta. A tartályhajóból nem szivárgott olaj az ütközést követően.

Az esetről készült tanúvallomások szerint a hadihajón szolgáló matrózok a baleset éjszakáján arra ébredtek, hogy víz ömlött a kabinjaikba. Bár egybehangzó vallomások szerint a hajó mentését megkezdték, erőfeszítéseiket nem koronázta siker. A most vád alá helyezett tengerésztiszt volt az Ingstad parancsnoka a balesetkor.

Nem tanúsított óvatosságot, és nem tette meg azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a biztonságos hajózás megkövetel

– szerepel a vádiratban.

A vádlott úgy véli, hogy igazságtalanul vádolták meg, és ártatlannak fogja vallani magát

– reagált az ügyvéd.

A bizonyítékok részét képezi a két hajó közötti kommunikációról készült felvételek, ahol hallatszik, hogy a lassú Sola többször kérte a gyorsabb Ingstadot, hogy változtassa meg az irányát, különben elkerülhetetlenné válik a két hajó ütközése. A kérést a haditengerészet hajója elutasította, mert attól tartott, hogy túl közel kerül a parthoz.

Az ütközést vizsgáló bizottság később azt mondta, hogy a kivilágított Solat nehéz lehetett megkülönböztetni a közeli termináltól, ahonnan elindult, és ez összezavarta az Ingstad legénységét. A tartályhajó csak kisebb sérüléseket szenvedett el a balesetben.

Surveillance camera footage from the collision between Norwegian frigate/warship Helge Ingstad and oil tanker Sola TS in a fjord has just been released by the Accident Investigation Board Norway: pic.twitter.com/0SPmdDpYva