Kilőtték Oroszország egyik legjobb tankját az ukránok – Durva, ha igaz, amit a támadásról pletykálnak

Kilőttek az ukránok egy orosz T-90M harckocsit Luhanszk megyében. A páncélos füstölgő roncsairól készült felvétel nemrég került fel a közösségi médiába – a videó nem tűnik hamisítványnak. Ez az orosz haderő tizedik elvesztett T-90M harckocsija az ukrajnai háborúban.

This brand new Russian T-90M Proryv-3 with Nakidka thermal camouflage is burning somewhere in Luhansk region. Allegedly a Swedish delivered AT4 (unit costs 1,480 USD) has been used to knock it out. 5 million USD in Russian tax payer money smoked. #Ukraine